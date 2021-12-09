Новосибирск, , 15:31 — REGNUM Суд продлил срок содержания под стражей в отношении новосибирского журналиста Николая Сальникова. Об этом сообщил Центральный районный суд Новосибирска.

Суд

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлён срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Сальникова Н.В., на шесть месяцев, то есть до 30 мая 2022 года», — говорится на сайте суда.

Судебное заседание по уголовному делу назначено на 20 декабря 2021 года.

Напомним, что Николая Сальникова подозревают в мошенничестве.

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