Казань, , 15:46 — REGNUM Троих жителей Татарии подозревают в посредничестве при передаче незаконного денежного вознаграждения в размере 37,5 тыс. рублей за выдачу сертификатов о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции, без фактического прохождения вакцинации. По данным пресс-службы МВД по РТ, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

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В ноябре 2021 года подозреваемые выступили посредниками при передаче незаконного вознаграждения за выдачу трём жителям республики сертификатов о прививках против коронавируса, без фактической вакцинации. Оставив себе часть денег, через ещё одного гражданина они передали средства медсестре одного из медицинских учреждений города. Медработник, не обладая навыками обращения с госреестром вакцинированных, обратилась за помощью к бывшей сотруднице учреждения, ранее имевшей доступ к реестру, которая за 10 тыс. рублей внесла ложные сведения. В результате были незаконно выданы сертификаты о вакцинации.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Набережные Челны полицейские задержали двоих медработников одной из поликлиник, которые через посредников за вознаграждение в размере 2 тыс. рублей находили желающих получить статус вакцинированных без фактической иммунизации. Медики, пользуясь служебным положением, вносили данные в единую базу о якобы вакцинированных гражданах.

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