Оренбург, 9 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» подписал контракт с бывшим нападающим «Ростова» Владимиром Обуховым, который отбыл дисквалификацию за допинг. Об этом 9 декабря сообщается на сайте клуба.

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В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала трёх российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову за нарушение антидопинговых правил.

Срок дисквалификации Князева и Мещеряковой составил два года. Обухову сократили наказание до полугода (до 2 декабря 2021 года), т.к. он признал нарушение и сотрудничал с ФИФА.

Допинг-пробы футболистов были взяты в 2013 году. У Князева и Обухова обнаружили метандиенон, у Мещеряковой — фуросемид. До дисквалификации Обухов играл за «Ростов».