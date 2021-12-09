Челябинск, 9 декабря 2021, 15:32 — REGNUM Избирательная комиссия Челябинской области обрела нового руководителя. Решение об этом было принято 9 декабря на первом заседании нового состава избиркома.

Выборы
Выборы
Scott Maxwell

Председателем члены комиссии избрали замгубернатора региона Евгения Голицына. Именно его кандидатуру ранее рекомендовала ЦИК России. Заместителем руководителя стал Артём Миронов, а секретарём избиркома — Наталия Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссию возглавлял Сергей Обертас. Он руководил структурой с 2016 года.