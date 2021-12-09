Челябинск, 9 декабря, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Челябинской области обрела нового руководителя. Решение об этом было принято 9 декабря на первом заседании нового состава избиркома.

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Председателем члены комиссии избрали замгубернатора региона Евгения Голицына. Именно его кандидатуру ранее рекомендовала ЦИК России. Заместителем руководителя стал Артём Миронов, а секретарём избиркома — Наталия Гавриш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее комиссию возглавлял Сергей Обертас. Он руководил структурой с 2016 года.