Москва, , 15:26 — REGNUM Преимущества, которые дает цифровой рубль, заключаются в повышении скорости и безопасности проведения платежей, снижении стоимости платежных услуг, денежных переводов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Игорь Додонов.

«Данный тип валюты позволит обмениваться денежными средствами без привязки к банкам, системам перевода. Кроме того, у каждой единицы цифровой валюты будет уникальный код, и, благодаря этому, можно будет создать систему отслеживания платежей, которая позволит более точно и оперативно следить за целевым использованием средств в финансовой системе.

По идее, использование цифрового рубля будет похоже на использование безналичных денег, но появятся и дополнительные возможности. В частности, предполагается, что цифровыми валютами, в отличие от банковских карт, можно будет пользоваться без доступа в интернет.

Хотя, как я понимаю, в ЦБ пока нет окончательного четкого понимания, как это реализовать на практике. Вероятно, у владельцев цифровых валют на смартфонах будут какие-то электронные кошельки-приложения, через которые и можно будет осуществлять расчеты. Но пока здесь остаются вопросы.

Потенциальные проблемы для банков заключатся в том, что после введения цифрового рубля ряд финансовых операций (денежные переводы, какие-то виды платежей и т.п.) можно будет осуществлять без их участия, что будет отрицательно сказываться на их комиссионных доходах.

Кроме того, для пополнения электронных кошельков люди могут начать снимать средства с депозитов до востребования, что лишит банки части дешевых пассивов. Однако это, скорее, теоретические размышления на данный момент.

На мой взгляд, далеко не очевидно, что большинство граждан сразу осознает для себя все преимущества цифрового рубля, ринется открывать электронные кошельки и переводить туда средства с банковских счетов.

Скорее, люди в своем большинстве даже не заметят его появления и продолжат пользоваться традиционными наличными и безналичными деньгами. Они будут приобщаться к новой форме валюты неспешно, постепенно осознавая, что для тех или иных операций более удобно использовать цифровой рубль.

Главным же препятствием на пути повсеместного внедрения цифрового рубля является технологическая отсталость значительной части страны, особенно глубинки, где зачастую может отсутствовать интернет, а люди имеют отдаленное представление даже об обычных банковских картах.

Вопрос с его востребованностью также остается открытым — властям, вероятно, придется провести серьезную разъяснительную работу, чтобы потребители и бизнес поняли, какую они смогут извлечь выгоду от новой формы валюты.

То есть если внедрение цифрового рубля не будет навязываться какими-то административными методами, если не будет каких-то мощных стимулов со стороны властей, этот процесс будет идти весьма медленно, и его влияние на финансовую систему страны мы ощутим лишь через два-три года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Генпрокуратуры РФ Игорь Краснов заявил, что ведомство одобряет введение Банком России цифрового рубля. Это снизит риск коррупции и отмывания денег.

Читайте также: Генеральная прокуратура России поддержала введение цифрового рубля