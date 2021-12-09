Сыктывкар, , 15:25 — REGNUM За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 268 человек, девять ковид-пациентов скончались.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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По данным оперштаба, наибольший прирост за сутки зафиксирован в Сыктывкаре — 76 случаев, Ухте — 50, Воркуте — 21, Усинске — 20 и Сосногорском районе — 17. На лечении находятся 7527 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми сроки обязательной ковид-вакцинации продлили до 1 февраля 2022 года.