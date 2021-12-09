Симферополь, , 15:25 — REGNUM Делегация политиков и общественников из Белоруссии в составе пяти человек прибыла в Крым. Об этом 9 декабря глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Делегация прибыла в Крым. В её составе пять человек. Сегодня они посетят в Ялте могилу белорусского поэта Максима Богдановича, а завтра примут участие в заседании Ливадийского форума», — приводит его слова РИА Новости.

Также он рассказал, что в составе белорусской делегации на полуостров приехали заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии Белоруссии Александр Шпаковский, политолог Алексей Дзермант, экономист Алексей Авдонин, а также политик Сергей Лущ.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал непростительную вещь — объявил о готовности побывать в Крыму.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.