Лондон, 9 декабря, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Великобритания окажет Польше «небоевую поддержку» в условиях миграционного кризиса, направив в эту страну 140 военных инженеров. Об этом заявил британский министр обороны Бен Уоллес, сообщает 9 декабря новостной канал GBnews.

Gpk.gov.by Граница Белоруссии и Польши

Военных специалистов направят в район польско-белорусской границы в декабре, их командировка продлится до апреля.

«Эта небоевая поддержка будет способствовать усилиям Польши по защите своей границы и передаче жизненно важных инженерных знаний», — сказал Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Мэри Акопян заявила, что Британия согласилась помочь украинским силовикам в вопросах укрепления границ и противодействия нелегальной миграции.

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