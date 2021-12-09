Тбилиси, 9 декабря, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Иностранцы, прибывающие в Грузию, теперь могут подтвердить свой «зелёный» ковид-статус на основании документов, выданных в их стране. Об этом 9 декабря сообщил на брифинге глава оперштаба при координационном совете Георгий Гибрадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

Сообщается, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили подписал постановление, по которому гости из-за рубежа могут для проверки предъявить на границе QR-код, полученный в своей стране. Также в Грузии действуют полученные за границей справка о полном курсе вакцинации на COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста.

«Цель данного решения — чтобы иностранные граждане могли беспрепятственно пользоваться «зелёным» статусом на основании документа, выданного в их собственной стране», — сказал Гибрадзе.

Он отметил, что постановление уже вступило в силу. Ранее для въезда на территорию Грузии требовалось регистрироваться на специальном сайте или устанавливать на телефон приложение, разработанное для Грузии.