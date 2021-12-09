Джакарта, 9 декабря, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Индонезия привержена поощрению солидарности с палестинским народом. Об этом, как сообщает Republika, власти Индонезии заявили, председательствуя на специальной встрече с Верховным комиссаром по правам человека Мишель Бачелет.

English.pnn.ps Палестина

Временный поверенный в делах постоянного представительства Индонезии в Нью-Йорке посол Мохаммад Коба выразил обеспокоенность продолжающимися нарушениями прав человека палестинского народа и безнаказанностью действий Израиля.

Мишель Бачелет объяснила шаги совета по правам человека в отношении ситуации в Палестине, включая проведение специальной сессии. Комиссар по правам человека упомянула о создании комиссии по расследованию нарушений прав человека в Палестине.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 220 случаев заражения коронавирусом.