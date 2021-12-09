Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В Петербурге в 2021 году на первую работу были трудоустроены более 11 тыс. подростков от 15 лет и старше. Об этом 9 декабря ИА REGNUM сообщила заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербург Елена Замышляева.

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По ее словам, молодые люди в поисках будущей профессии, выбирают разные вакансии — в сфере благоустройства города, делопроизводстве.

«Уже несколько лет дети активно привлечены к работе в Пенсионном фонде, налоговой инспекции», — заметила собеседница агентства.

По словам чиновницы, комитет старается каждый год расширять перечень направлений работ, чтобы подрастающее поколение могло попробовать себя в разных сферах деятельности, «чтобы они смогли сделать свой дальнейший профессиональный выбор», добавила Замышляева.