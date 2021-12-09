Москва, , 15:32 — REGNUM Решение сервиса ЦИАН запретить свои пользователям указывать в объявлениях о сдаче квартир условие, что их интересуют лишь арендаторы-славяне, только навредит иностранным рабочим в России. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Квартира

«Насколько я знаю, ЦИАН выходит на IPO. И они пытаются сделать красивый вид перед потенциальными западными инвесторами, потому что в мире любят раздувать непонятную пропаганду. Но с позиции здравого смысла — это полнейшая глупость», — сказал Коженов.

По его словам, если человек хочет сдать квартиру исключительно славянам, он ее представителям других этнических групп все равно не сдаст в аренду. Поэтому действия ЦИАН создадут лишь дополнительные трудности.

«Сейчас иностранец звонит только по тем объявлениям, где нет такого пожелания. А сейчас он будет звонить по всем объявлениям и слушать, что ему не будут сдавать. Это полнейшая глупость. Её надо убирать», — отметил Коженов.

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