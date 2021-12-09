Симферополь, 9 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Делегация Белоруссии прибыла в Республику Крым 9 декабря. Планируется, что представители Белоруссии посетят Ялту и примут участие в заседании Ливадийского форума 10 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По информации РИА «Новости», в состав делегации вошли заместитель председателя общественного объединения «Белая Русь» Александр Шатько, член Конституционной комиссии, политический обозреватель Александр Шпаковский, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант, председатель оргкомитета политической партии «Союз» Сергей Лущ, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

В ходе визита планируется обсуждать вопрос взаимодействия Белоруссии с Крымом в рамках Союзного государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре является российским. Он также заявил о намерении посетить полуостров.