Москва, 9 декабря, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура считает полезным введения понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовное право и закрепление соответствующих норм в законодательстве. Это ответ на волнующий многих вопрос, что же намерено предпринять государство по поводу криптовалют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Биткоин

«А государство начнет действовать не раньше, чем увидит перспективы практических результатов от того, чтобы действовать. Стоимость изъятого за 9 месяцев 2021 года имущества составляет более 53 млрд руб., и ещё 53 млрд руб. проштрафившиеся вернули добровольно. А около 250−300 тыс. обнаруженных нарушений пресечены, но не попадают под уголовное преследование.

При этом прокурор настаивает, что в первую очередь браться надо за крупные дела. Отсюда следует, что взятки в биткоинах могут составлять уже очень значительные суммы, но при этом с точки зрения закона пока что они как бы не существуют.

В случае криптовалют технически становится всё проще, поскольку они не сгорают со временем и сосчитаны на криптобирже. Их можно обменять на обычные (фиатные) деньги.

Понятно, что прокуратура считает очень желательным не только наказать коррупционера, но и компенсировать утерю имущества.

Или хотя бы конфисковать вырученные от продажи рекламы деньги. А в случае, если взятка получена в криптовалютах, перевести средства на криптокошелёк ведомства, отвечающего за госимущество.

Ассимиляция криптовалют законодательством и будет идти приблизительно таким образом. Как только ведомства обнаружат, что цена вопроса составляет уже миллиарды рублей, и можно будет продемонстрировать эффективную работу, они будут лоббировать необходимые изменения в законодательстве.

Впрочем, прокурор совершенно прямо поддержал введение цифрового рубля, который по плану должен сделать криптовалюты ненужными. Понятно, что идею обыграть других, играя на курсе новых видов валют, искоренить нельзя.

Но как инструмент оплаты товаров и услуг криптовалюты, которые принимать нельзя, будут очевидно уступать цифровому рублю, принимать который магазины будут обязаны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России правоохранительные органы работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, заявил глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов.

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