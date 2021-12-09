Санкт-Петербург, , 15:35 — REGNUM В Петербурге в последние дни растут цифры суточной госпитализации с COVID-19, несмотря на то, что ежедневное число новых случаев заражения коронавирусом постепенно снижается. Как сообщили 9 декабря в оперативном штабе города за последние сутки в коронавирусные стационары Петербурга был доставлен 391 пациент, это на 40 человек больше, чем в предыдущие сутки. И на 147 больше, чем два дня назад.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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В стационарах Петербурга на лечении от COVID-19 и внебольничных пневмоний сегодня находятся 5808 пациентов, это на 80 человек меньше, чем в предыдущие сутки. За среду, 8 декабря, из больниц выписали 436 человек (+81 к уровню предыдущих суток). В реанимациях находится 564 человека (-6). К аппаратам ИВЛ подключено 311 человек (-1).

На сегодня в Петербурге развернуто 7949 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных медучреждениях, доля свободных коек составляет 42,35% от норматива Минздрава России.

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 27 476 человек (-288). На карантине находятся 3270 человека (-472), в обсерваторе — 21 человек (-14).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за минувшие сутки в Петербурге снизился на 0,03 ед. и составляет на 9 декабря 0,9 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заразившийся пациент до его изоляции.

Напомним, за прошедшие сутки в Петербурге выявили 2111 новых случаев заражения COVID-19 (-98), выздоровел 2961 человек, скончались 54 человека.

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