Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба заподозрила дорожных строителей Ростовской области в картельном сговоре и организовала проверки в отношении пяти крупнейших компаний. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 9 декабря.

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Уточняется, что проверке подвергнутся пять компаний — ООО «Т-Транс», ООО «Ростовское ДСУ», АО «Дорспецстрой», ООО «РостовАвтоДорСтрой», ООО «Таганрогское ДСУ». Инспекция организована на основании пока не подтверждённых данных о признаках сговора на торгах при проведении ремонта и строительства дорог на Дону. Известно, что ряд торгов проводился в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».