Москва,
9 декабря 2021, 15:12 — REGNUM На сегодняшний день, наблюдается все возрастающее использование цифровых валют в биржевых спекуляциях и хозяйственном обороте. Россия стремиться к созданию адекватного правового поля, в рамках которого должны функционировать криптовалюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.
«Уже введенные законодательные нормы существенным образом ограничивают возможности функционирование виртуальных активов, в качестве альтернативы реальных денег. Сохранение монополии государства на эмиссию национальной валюты — основа стабильности денежной системы страны.
Действующий прямой запрет на использование цифровых финансовых активов для оплаты товаров и услуг, исключает легитимное выполнения, эмитируемыми частным образом цифровыми аналогами денежных единиц, функций средства обращения и платежа.
Однако, криптовалютные активы, как таковые, в результате естественно-экономического характера процесса своего возникновения и развития, обрели свойства реального товара.
В этом своем качестве, виртуальные продукты вполне способны быть мерой стоимости, а также источником сбережения и накопления. Ни то, ни другое невозможно запретить законодательно в высокотехнологичном, рыночном обществе.
Способность служить отражение стоимости других товаров вообще носит идеальный характер и складывается стихийно, на основе предпочтений субъектов экономической деятельности.
Кроме того, очевидным фактом является то обстоятельство, что криптовалюты обладают свойствами не только сохранения средств, но и могут наращивать (как, впрочем, и уменьшать) свою ценность, тем самым трансформируясь в фиктивный капитал.
Этот важный момент нашел свое отражение, в признание за данным активов статуса «имущества» (в силу закона «О цифровых и финансовых активах»), что предполагает возникновение прав собственности, а, следовательно, требует регулирование системы экономических и юридических взаимосвязей, связанных с оборотом данного вида владения.
Инициируемые МВД и Минфином инициативы, предполагающие реальную финансовую и правовую ответственность, связанную с производством, владением и использованием криптовалют, важное дополнение к уже существующим законодательным актам.
В этом своем качестве, они послужат вовлечению цифровых активов, а также их владельцев, в систему реальных имущественных отношений. Это свидетельствует о понимании профильными ведомствами, объективного характера процессов происходящих в цифровой сфере.
Разумеется, здесь возникает проблема механизма реализации инициатив, связанная с виртуальными особенностями объекта собственности: монетизация данного объекта владения может быть затруднительна. Это предполагает, что в итоге взыскание будет обращено на реальное имущество.
Комплексное институциональное регулирование функционирования криптовалют, придаст правам владения на данный вид актива характер реальной собственности», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, в России правоохранительные органы работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, заявил глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов.
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