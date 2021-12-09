Москва, 9 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день, наблюдается все возрастающее использование цифровых валют в биржевых спекуляциях и хозяйственном обороте. Россия стремиться к созданию адекватного правового поля, в рамках которого должны функционировать криптовалюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Steven Millstein Биткоин

«Уже введенные законодательные нормы существенным образом ограничивают возможности функционирование виртуальных активов, в качестве альтернативы реальных денег. Сохранение монополии государства на эмиссию национальной валюты — основа стабильности денежной системы страны.

Действующий прямой запрет на использование цифровых финансовых активов для оплаты товаров и услуг, исключает легитимное выполнения, эмитируемыми частным образом цифровыми аналогами денежных единиц, функций средства обращения и платежа.

Однако, криптовалютные активы, как таковые, в результате естественно-экономического характера процесса своего возникновения и развития, обрели свойства реального товара.

В этом своем качестве, виртуальные продукты вполне способны быть мерой стоимости, а также источником сбережения и накопления. Ни то, ни другое невозможно запретить законодательно в высокотехнологичном, рыночном обществе.

Способность служить отражение стоимости других товаров вообще носит идеальный характер и складывается стихийно, на основе предпочтений субъектов экономической деятельности.

Кроме того, очевидным фактом является то обстоятельство, что криптовалюты обладают свойствами не только сохранения средств, но и могут наращивать (как, впрочем, и уменьшать) свою ценность, тем самым трансформируясь в фиктивный капитал.

Этот важный момент нашел свое отражение, в признание за данным активов статуса «имущества» (в силу закона «О цифровых и финансовых активах»), что предполагает возникновение прав собственности, а, следовательно, требует регулирование системы экономических и юридических взаимосвязей, связанных с оборотом данного вида владения.

Инициируемые МВД и Минфином инициативы, предполагающие реальную финансовую и правовую ответственность, связанную с производством, владением и использованием криптовалют, важное дополнение к уже существующим законодательным актам.

В этом своем качестве, они послужат вовлечению цифровых активов, а также их владельцев, в систему реальных имущественных отношений. Это свидетельствует о понимании профильными ведомствами, объективного характера процессов происходящих в цифровой сфере.

Разумеется, здесь возникает проблема механизма реализации инициатив, связанная с виртуальными особенностями объекта собственности: монетизация данного объекта владения может быть затруднительна. Это предполагает, что в итоге взыскание будет обращено на реальное имущество.

Комплексное институциональное регулирование функционирования криптовалют, придаст правам владения на данный вид актива характер реальной собственности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России правоохранительные органы работают над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты, заявил глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов.

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