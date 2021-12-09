Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. На восточном участке Кольцевой автомобильной дороги (КАД) Санкт-Петербурга образовалась многокилометровая пробка в обе стороны. В результате ДТП из грузового автомобиля на проезжую часть выпали сваи. Об этом 9 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо Запад».

vk.com/spb_today ДТП на КАД(цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб)

ДТП произошло около 14:15 мск на 50 км внешнего кольца КАД. Грузовой автомобиль, уходя от столкновения со стоявшей на «аварийке» «Газелью», совершил столкновение с барьерным ограждением на осевой части дороги.

«В результате кузов грузовика частично оказался на внутреннем кольце КАД, а груз рассыпался на внешнем кольце (заняты вторая, третья и четвертая полосы). На внутреннем кольце в момент ДТП здесь же произошло попутное столкновение двух легковых и одного грузового автомобилей — заняты первая и третья полосы», — уточнили в пресс-службе.

ДТП обошлось без пострадавших. На месте находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка на внутреннем кольце КАД составляет 8,1 км, а на внешнем — 6,8 км.