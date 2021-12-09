Мурманск, 9 декабря, 2021, 15:12 — ИА Регнум. В Мурманском рыбном порту, прямо на берегу залива, можно сделать туристический рыбный рынок, где будет свежая рыба: пришел, погулял, поел. С таким предложением выступил председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманский морской торговый порт

«Как мурманчанин в третьем поколении считаю, что часть первого грузового района надо отдать городу, пускай там сделают набережную, бизнес-центр. В Северной Норвегии, где раньше стояли старые кирпичные рыбзаводы, построены рестораны и музеи», — отметил рыбопромышленник.

Андрей Заика считает, что первый грузовой район мурманского порта следует модернизировать, сделав промышленную зону и набережную. Первый участок нужно делать не только рыбным, но и универсальным портом.

«Сейчас в первый грузовой район, как и во второй, страшно зайти — разруха, стоят брошенные здания времен Советского Союза», — пояснил председатель Союза рыболовецких колхозов.