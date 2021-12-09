Абу-Даби, , 15:12 — REGNUM Этап «Формулы-1» в Абу-Даби (ОАЭ) будет проходить как минимум до 2030 года. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба «королевских автогонок».

«Формула-1» Morio

Отмечается, что руководство «Формулы-1» продлило до 2030 года контракт с организаторами Гран-при Абу-Даби. В соглашении предусмотрен пункт об изменении конфигурации трассы.

Напомним, этап чемпионата мира в Абу-Даби проходит с 2009 года.

С 10 по 12 декабря Абу-Даби примет заключительный в 2021 году этап «Формулы-1», по итогам которого определится чемпион мира. В настоящее время британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и нидерландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен имеют по 369,5 очков.

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