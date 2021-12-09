Луганск, , 15:12 — REGNUM После проведённых 7 декабря в формате видеосвязи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом позиция властей Украины изменилась, так как они согласились обсудить предложения ЛНР и ДНР о принятии совместного заявления об укреплении режима перемирия. Такое мнение 9 декабря высказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

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«Подумав сутки, Украина предложила снова встретиться в контактной группе, чтобы продолжить обсуждение шагов, предложенных республиками Донбасса по восстановлению полноценного действия прошлогодних Мер по устойчивому режиму прекращения огня», — написал он в своем Телеграмм-канале.

«После переговоров Путина и Байдена позиция Киева довольно резко изменилась», — добавил Мирошник.

При этом представитель ЛНР отметил, что на данный момент еще рано судить о том, приведет ли изменение Киевом своей позиции к смягчению или ужесточению их политики в отношении республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Франция и Германия намерены продолжать поиск решения украинского кризиса и надеются «как можно скорее» организовать встречу с Россией.