Москва, , 15:15 — REGNUM Конфликты с участием трудовых мигрантов из стран Туркестана в России происходят не часто. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конфликтов не так много, учитывая какое количество мигрантов здесь», — сказал Коженов.

По его мнению, конфликты с участием мигрантов в России происходили постоянно, просто раньше СМИ не уделяли им столько внимания.

«Как только появляется такой конфликт, люди моментально о нём читают. Надо отметить здесь качественную работу правоохранительных органов. После драки всех в течение нескольких часов находят и задерживают. Эти ничтожные отдельные случаи не должны вызывать такого общественного резонанса», — заявил Коженов.

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