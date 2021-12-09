Саратов, , 15:25 — REGNUM В Кировском районе города Саратова 9 декабря в 14:32 (мск) в связи с проведением аварийно-ремонтных работ произошло отключение центрального отопления. Как сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области, без тепла осталось около 15,5 тыс. человек.

Тепло Oblvesti.ru

Коммунальная авария произошла на пересечении улиц Соколовая и 1-я Выселочная. В результате отключения без центрального отопления осталось 47 жилых домов разной этажности с населением 15 492 человека, из них 2582 ребёнка. Также в зону отключения попали четыре социально-значимых объекта: прогимназия, детская поликлиника, одна школа и детский сад. Восстановить подачу отопления планируют 10 декабря в 01:00 (мск).

По прогнозам синоптиков, в Саратове 9 декабря температура воздуха колеблется от —1 до +1°С. Ночью и утром 10 декабря возможен туман с видимостью 500 метров и менее. Температура воздуха в течение суток составит +2…—4 °C. На дорогах гололедица.

ИА REGNUM напоминает, 17 ноября по улице Батавина в Саратове устраняли аварию на трубопроводе. Без холодной воды осталось 49 жилых домов разной этажности с населением 28 526 человек.

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