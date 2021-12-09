Тверь, 9 декабря, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Авторскую подборку идей для путешествий на автомобиле на автомобиле в Тверской области представили WelcomeTver совместно с Яндекс. Драйвом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 9 декабря. Подборка идей для путешествия на выходные появилась в приложении, причём Тверская область стала первым регионом в России, который рассказал об интересных местах своего региона в Драйве.

Пресс-служба правительства Тверской области Верхневолжье первым представило идеи для путешествий в Яндекс.Драйв

«Интересные мероприятия в туристической жизни региона, новые маршруты, проекты, направленные на сохранение местного колорита и культуры Тверской области позволяют повысить статус территории, привлечь в регион гостей», — отметил ранее губернатор Игорь Руденя.

Специалисты портала WelcomeTver проанализировали самые частотные запросы для автопутешествий в Тверь и окрестности и на основании этих данных составили ТОП-10 мест для вдохновения. В чек-лист вошли популярные объекты эко-туризма, легендарные локации из кино, усадьбы, чудеса природы, необычные музеи и самые популярные места для селфи: знаменитый Чёртов мост в Василёво, где снимали сцену битвы из «Ночного дозора», водопады в деревне Паника, гигантские муравейники на территории Ямского леса в Завидове, Оленья ферма в деревне Сергеевка, музей «Пекарского дела» в Старице и другие места. Лидером по количеству посещений является Чёртов мост в Василёво, а лидером по проведенному времени у объекта считается Оленья ферма.