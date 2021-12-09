Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В разделе «VK Видео» соцсети «ВКонтакте» появилось автоулучшение качества и разрешения роликов. Информация об этом появилась в блоге компании.

VK.com Логотип «Вконтакте»

Функция называется NeuroHD — благодаря ей пользователи смогут смотреть любительский контент и профессиональные ролики в высоком разрешении. При этом нововведение коснётся и тех видео, которые были загружены в соцсеть ещё до появления камер высокой чёткости.

Ранее в «VK Видео» появилась видеовитрина, в которой авторы роликов смогут разделять контент по тематикам. Нововведение «открывает доступ к широкой библиотеке контента»: фильмам, сериалам, шоу, спортивным матчам и тому подобному.