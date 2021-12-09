Мурманск, , 15:07 — REGNUM В рыбном порту Мурманска с траулеров воруют рыбу, уверен председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM. «Рыба приходит к потребителю с двумя брикетами вместо трех, вместо ящика филе отправляют ящик рыбьих голов. Объемы такие, что рыбаки не будут устраивать скандал, но с каждого корабля крадут полтонны-тонну, а кораблей приходит много. Крадут нескольких сотен тонн в году», — уточнил рыбопромышленник.

Мурманский морской торговый порт Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, правоохранители концентрируют свое внимание не в том направлении. «К нам приходит таможня, обнаруживает рыбу без штампов, без маркировки. Рыба не наша — куда мы ее денем без ничего? Таможня штрафует предприятие, а не жуликов, хотя есть отдел дознания, следователи, опергруппы. Мы с этой проблемой справились — если на судне выявляется незаконная рыбопродукция, экипаж лишается премии», — пояснил председатель Союза рыболовецких колхозов.