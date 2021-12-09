Уфа, , 15:11 — REGNUM Антикоррупционный диктант написали государственные и муниципальные служащие в Башкирии. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сообщатся, что республиканское правительство поддерживает этот просветительский проект и намерено проводить диктант постоянно.

«Участники Всероссийского антикоррупционного диктанта — это неравнодушные жители республики. Ведь абсолютно любой человек может стать свидетелем антикоррупционных нарушений, даже сам не осознавая этого. И как раз данный проект направлен на просвещение граждан в этой области», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что диктант провел автор и руководитель проекта «Всероссийский антикоррупционный диктант» Эльси Золаев. Перед диктантом он прочитал участникам лекцию «Об основах противодействия коррупции в Российской Федерации». По его словам, диктант призван способствовать повышению правовой грамотности и формированию антикоррупционного правосознания.