Лос-Анджелес, США, , 15:06 — REGNUM Американская хип-хоп исполнительница Tierra Whack выпустит второй мини-альбом за неделю. Релиз получил название «Pop?» и следует за выпущенным во вторник, 7 декабря, мини-альбомом «Rap?». Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Мини-альбом «Rap?» включил в себя три новые песни исполнительницы — «Stand Up», «Meagan Good» и «Millions». Ожидается, что релиз «Pop?» также включит в себя три песни и выйдет 10 декабря.

Несмотря на то, что она выпустила почти дюжину синглов после своего дебютного альбома 2018 года, «Rap?» отметил первый официальный проект Tierra Whack за последние три года.