Новосибирск, , 15:07 — REGNUM В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3 889 пациентов, в том числе 55 детей. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 353 человека. На ИВЛ — 71 пациент», — говорится в оперативном сообщении.

Днём ранее, по данным на 8 декабря, в отделениях реанимации находились 345 человек, на ИВЛ — 57 пациентов.

Всего в регионе сделано 3 116 613 тестов на коронавирус.

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