Москва, , 15:05 — REGNUM США считает введение санкций против России в энергетическом секторе как крайнюю меру, что вызвано надеждами на возможное сотрудничество с Россией на нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Нефтедобыча Nysepost.com

«Соединённые Штаты Америки — страна автомобилей. Средняя цена бензина класса АИ-92 год назад составляла $0.59 за литр, а бензина премиум класса АИ-98 — $0.75 В настоящее время средняя цена бензина АИ-92 выросла до $0.84 США, а бензина АИ-98 до $1.

То есть рост цен на топливо составил 42% для бензина класса АИ-72 и 33% для бензина класса АИ-98. Это существенный рост цен для предприятий и граждан США на АЗС. Высокие цены на бензин американцы связывают с плохой работой правительства и президента США.

Рост цен обусловлен ростом котировок черного золота на мировом рынке. В настоящее время нефть марки Brent торгуется на уровне $76.47 за баррель и страны ОПЕК+ не намерены изменять темпы наращивания нефтедобычи в среднесрочном периоде.

Попытки США совместно с Китаем, Южной Кореей, Японией и Великобританией «распечатать» стратегические резервы и выбросить нефть на мировой рынок не привели к снижению цен на энергоносители.

Снижение цен оказалось краткосрочным и рынок быстро его отыграл. Поэтому высокая цена на бензин, обусловленная стоимостью сырой нефть, и связанные с этим издержки продолжат оказывать негативное влияние на американскую экономику.

Интересы России и США в нефтяной сфере во многом совпадают. Ни России, ни американской стороне не нужны высокие цены на нефть. Нефтяные котировки «черного золота» выше $75 в за баррель уже привели к рекордам оптовых цен на автомобильное топливо в России и подорожанию бензина на американских АЗС.

Бюджет России на 2022 год сверстан исходя из цены на нефть в $62,20 за баррель нефти марки Urals. Нынешняя цена российской нефти на биржах составляет $73.62

По данным статистического обзора мировой энергетики 2021 (Statistical Review of World Energy 2021) британской нефтегазовой компании British Petroleum Россия и США добывают почти треть всего мирового объема нефти в сутки, и в случае согласованных действий могли бы серьезно влиять на нефтяной рынок.

В этой связи введение санкций в энергетическом секторе против России, возможно, приведет к снижению нефтедобычи Россией и дальнейшему росту нефтяных котировок. Американская администрация тем самым «выстрелит себе в ногу».

Экономических рычагов давления на Ближний Восток у США почти не осталось. Саудовская Аравия заинтересовано в продаже нефти по максимальной цене. Сделка с Ираном откладывается на неопределенный срок, соответственно, и появление иранской нефти на рынке.

Однако, с учетом непростых отношений двух стран, пока такая возможность совместных действий на нефтяном рынке не реализована, но и не исключена», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, телеканал СNN передавал, что США рассматривают санкции против энергосектора России как крайнюю меру.

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