Грозный, 9 декабря, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Чечне уличили в получении взятки и совершении служебного подлога сотрудника администрации Шелкозаводского сельского поселения. Чиновника задержали на месте преступления во время передачи ему денежных средств в размере 15 тыс. рублей, сообщили 9 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как выяснили следователи, «благодарность» за оказанную услугу передал чиновнику местный житель, которому требовалась справка о якобы имеющемся у него крупном рогатом скоте. Сфальсифицированную выписку из похозяйственной книги он намеревался предоставить в банк для получения кредита на ведение личного подсобного хозяйства.

«Подозреваемый, заведомо зная, что у мужчины не имеется крупного рогатого скота, и он не проживает в станице Шелкозаводская, тем не менее, согласился предоставить ему выписку из похозяйственной книги с заведомо ложными сведениями», — говорится в сообщении.

По факту получения взятки и совершения служебного подлога возбуждено уголовное дело.