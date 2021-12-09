Москва, 9 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Российская экономика не может обойтись без иностранной рабочей силы. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Общественный деятель отметил, что каждый десятый работник в России — иностранец. Потеря такого количества трудовых ресурсов может негативно сказаться на экономике страны.

«Может ли обойтись экономика без мигрантов? Я считаю, что нет. Недавно была оценка МВД, что у нас 7 млн мигрантов, мы считаем, что миллионов 8−9. Это 10% трудового населения государства. Это огромная цифра. Если их убрать, то многие сферы рухнут», — заявил Коженов.