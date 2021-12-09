Бухарест, 9 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Власти Румынии объявили о намерении ужесточить контроль за качеством овощей и фруктов, реализуемых через основные торговые сети страны. В ближайшее время будет проведена проверка и товаров внутреннего производства, и импортных аналогов. Об этом пишет 9 декабря бухарестское издание News.ro.

(сс)GDJ Овощи и фрукты

Как заявил в Бухаресте министр сельского хозяйства Румынии Адриан Чесною, новые меры связаны с необходимостью привести указанный сегмент рынка в полное соответствие с требованиями Европейского союза.

«Мы получаем множество жалоб на внешний вид и вкус продуктов, а ведь большинство из этих товаров являются своеобразной «визитной карточкой Румынии», — резюмировал, в частности, он.

По словам А. Чесною, в ближайшее время соответствующие инспекции будут проведены в торговых центрах, тысячах небольших магазинах и даже на рынках. Для нарушителей правил торговли предусмотрены крупные штрафы.

Напомним, ранее представители Европейского агентства по безопасности продуктов питания подвергли критике систему продажи сельхозпродукции в румынских торговых точках. Эксперты подчеркнули, что сотни наименований соответствующих товаров не отвечают стандартам ЕС.