Брюссель, 9 декабря, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Постановление об учреждении Европейского агентства по вопросам убежища принял 9 декабря Совет Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Евросовета.

ИА REGNUM ЕС

Европейский офис по предоставлению убежища (EASO) послужит основой для создания нового агентства. Эта работа проходит в рамках согласования в ЕС нового европейского Пакта по миграции.

Полноценное агентство будет отвечать за улучшение функционирования общеевропейской системы предоставления убежища, предоставлять оперативную и техническую помощь государствам-участникам и помогать сближению позиций в оценке заявлений о международной защите.

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