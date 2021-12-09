Москва, , 15:00 — REGNUM Олимпийский комитет России (ОКР) призвал лишить соревнования по фристайлу, которые проходят в США, статуса олимпийской квалификации. Об этом 9 декабря заявил журналистам глава ОКР Станислав Поздняков.

Фристайл Tsutomu Takasu

Он отметил, что ОКР обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

«Мы потребовали отменить квалификационный статус соревнований, проходивших в США», — сказал Поздняков.

По его словам, это связано с тем, что нарушен главный принцип равенства спортсменов для участия в соревнованиях.

Ранее стало известно, что российские фристайлисты вынуждены пропустить этап Кубка мира из-за того, что не могут въехать в США без признанного в этой стране сертификата о вакцинации.