* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:57 — REGNUM Майк Вальц, член Конгресса США, заявил, что наблоюдается рост присутствия хорасанского отделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) («Вилаят Хорасан») и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Он написал в Твиттере, что в то же время вероятна возможность возвращения американских войск в Афганистан для борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«У нас есть 19 лет жизненно важной разведывательной и оперативной информации от наших войск в Афганистане», — написал Вальц. «Важно, чтобы данные были надлежащим образом собраны и доступны будущим солдатам, которым, возможно, придется вернуться, чтобы сражаться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он добавил, что у США сейчас гораздо меньше информации об Афганистане.

«Поскольку угрозы со стороны Вилаят Хорасан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других группировок продолжают нарастать, у нас должны быть четкие планы борьбы с терроризмом», — добавил Вальц.

Конгрессмен также заявил, что афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоят из «убийц, головорезов и террористов, связанных с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Он предложил, чтобы, пока талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут у власти в Афганистане, помощь США Кабулу была нулевой.

Вальц добавил, что не существует такого понятия, как «умеренный террорист».