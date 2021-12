9 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

Максим Исаев, , 19:19 — REGNUM В фильме «Гражданин Кейн» есть замечательная сцена: главный герой и газетный издатель Чарльз Кейн, отчаянно нуждающийся в громких заголовках для увеличения своего тиража, решает, что патриотическая война — это как раз то, что нужно. Когда его репортеры не могут найти доказательств неизбежных боевых действий, Кейн, как известно, кричит: «Я обеспечу войну, а вы дайте мне фотографии!»

Прототипом Кейна стал реальный человек — Уильям Рэндольф Херст, который активно раздувал пламя Испано-американской войны, превращая потопление испанцами американского крейсера «Мэн» в казус белли. Всё это было ложью: «Мэн» взорвался изнутри, сам по себе. Как бы то ни было, война была необходима, и таким образом, решение было принято, а причина — создана, пишет Питер ван Бьюрен в статье, вышедшей 9 декабря в Responsible Statecraft.

Настоящие причины войны включали желание США взять под контроль Кубу и стать тихоокеанской державой, захватив испанскую колонию на Филиппинах. Теодор Рузвельт, который в то время был помощником министра флота, выступал за войну как за что-то, что может объединить нацию и залечить давние раны Гражданской войны в США, а также стать предлогом для увеличения бюджета ВМФ. «Ведь они потопили наш корабль!» Повторить подобный трюк пресса сможет лишь после появления оружия массового уничтожения.

В случае с Вьетнамом наблюдалась такая же ситуация. Вашингтон, выдумав глобальный коммунистический заговор, восставший из пепла Второй мировой войны, еще в 1945 году начал свою войну во Вьетнаме через подконтрольные себе силы, а также оказывая на протяжении многих лет поддержку Франции. Первые американские военнослужащие стали дислоцироваться в Сайгоне к 1950 году. Когда американские советники и жертвы стали привлекать внимание общественности, а успехи другой стороны начали накапливаться, началась настоящая американская война.

Но в случае более открытой войны требовалось найти более явную причину. Ею стал инцидент в Тонкинском заливе 1964 года: заявление о том, что два американских военных корабля подверглись неспровоцированному нападению со стороны Северного Вьетнама. То, что произошло на самом деле, было далеко не так, но это не имело значения. Конгресс принял соответствующую резолюцию, и произошла столь необходимая эскалация. «Они повредили наши корабли!»

В конце 1990-х аналитический центр Project for the New American Centure разработал то, что неоконсерваторы называли убедительным видением американской внешней политики, основанным на «благожелательной глобальной гегемонии». Они имели в виду не что иное, как глобальную оккупационную войну и смену режимов на Ближнем Востоке. Решение о войне было принято, но проблема заключалась в том, чтобы убедить американский народ поддержать ее.

«Процесс трансформации, — даже если он принесет революционные изменения, — скорее всего, будет долгим, если не будет какого-нибудь катастрофического и катализирующего события — например, нового Перл-Харбора», — заявили представители центра в своем манифесте.

Новым Перл-Харбором оказались теракты 11 сентября. Однако после них требовалась другая надуманная причина, чтобы оправдать вторжение в Ирак — жемчужину планов неоконсерваторов. Администрация Джорджа Буша — младшего предприняла несколько попыток напрямую связать иракского лидера Саддама Хуссейна с терактами, а затем с терроризмом в целом, но ни одна из них не вызывала отклика в глазах общественности, справедливо не способной понять, почему атака, в значительной степени спланированная, финансируемая и осуществленная выходцами из Саудовской Аравии, потребовала войны США с Ираком.

В конце концов, решение раздуть угрозу, исходящую от предполагаемого оружия массового уничтожения Ирака, в первую очередь было принято по «бюрократическим» причинам, сказал тогдашний заместитель министра обороны Пол Вулфовиц. По его словам, «это была единственная причина, по которой все могли согласиться». На самом деле не имело значения, что это неправда.

За этим последовали годы войны, за которые в США сменилось четыре президента. Попутно были запущены мини-версии одной и той же игры — сначала принималось решение о войне, а уже затем находились для нее причины — для оправдания вторжений в Ливию, Йемен и Сирию. Неважно, что правда, а что нет, потому что инциденты, реальные или воображаемые, подобны автобусам: если пропустить один, то скоро появится другой.

В этих войнах, от крейсера «Мэн» до Ирака, не было подобного Перл-Харбору инциденту. На Америку не нападали, она хотела развязать войну сама и создала для этого ложный предлог. В отличие от оружия массового уничтожения, не было никаких сомнений в том, что японцы бомбили Перл-Харбор и что это был реальный, недвусмысленный акт агрессии. Тогда не нужно было лгать, что-то как-то объяснять или искать кого-то, вроде Колина Пауэлла.

В связи с этим актуален вопрос Китая, повод для войны с которым сейчас активно ищется.

«Битва за Тайвань может начаться в ближайшее время», — предупреждает Wall Street Journal наряду почти со всеми другими респектабельными изданиями. Президент США Джо Байден начал пропагандистскую работу, заявив, что «при мне Китай не достигнет своей цели — стать ведущей страной в мире, самой богатой страной в мире и самой могущественной страной в мире». Неизбежна ли война? Начнется ли она на Тайване?

Причины, по которым Китаю не за чем вторгаться на остров Тайвань, носят длительный характер и включают в себя экономическую, военную и политическую сферы. Не существует рациональной причины для враждебных действий, основанной на принципе определения «рисков и выгод». Однако, как показывает история, значение имеет не это. Возможно, Соединенные Штаты уже решили, что для контроля над Тихим океаном требуется разборка между сверхдержавами — «орел против дракона». Вашингтону просто нужно найти причину, учитывая, что Китай вряд ли подыграет США и вторгнется на Тайвань. Можно достаточно долго лгать о том, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, чтобы развязать войну, но настоящее китайское вторжение сфабриковать не так просто.

Безусловно, вполне возможно, что антикитайская военная лихорадка— это просто махинация на махинации. Может быть, что военно-промышленный комплекс знает, что вести настоящую войну никогда не придется, поэтому он просто использует предполагаемую угрозу со стороны Пекина как способ увеличить свой бюджет. В ВПК помнят, как ложь о «ракетном отставании» с Советским Союзом взорвала бюджет военно-промышленного комплекса после Второй мировой войны. Китайская угроза требует бесконечных затрат на хорошее оборудование — большие авианосцы, подводные лодки и космические силы, что поднимает планку даже после десятилетий, проведенных в Афганистане.

И вот — бум! Так же ожидаемо, как и то, что всходит солнце, а восток алеет, на прошлой неделе министр ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что США находятся в состоянии «гонки вооружений» с Китаем из-за разработки гиперзвукового оружия, способного уклониться от системы противоракетной обороны. Его начальник, министр обороны Ллойд Остин, раскритиковал КНР за стремление к созданию гиперзвукового оружия, заявив, что эта деятельность «увеличивает напряженность в регионе». Америка столкнулась с новой проблемой — отставанием по гиперзвуковому оружию.

И то, что нынешнее бряцанием оружием закончится гонкой вооружений, было наилучшим сценарием развития событий. Если дело в этом, то процессы идут полным ходом. Но что, если США настроены на настоящую войну и нуждаются в уважительной причине?

«Итак, задачка всем читателям», — отметил ван Бьюрен, предложив в адресованной Белому дому открытке написать, каким будет заявленное оправдание вступления США в войну с Китаем.

«Можете дать свободу своей фантазии», — указал он, призвав написать, например, что Пекин похитил популярную певицу Тейлор Свифт, (операция спасения которой перерастет в настоящую войну), или что Китай поймали за распространением вируса, который привел к блокировке всей мировой торговли, или составить какой-нибудь серьезный геополитический материал о борьбе за редкоземельные минералы.

При этом ван Бурен подчеркнул, что отделываться отписками, вроде того, что Китай представляет «неминуемую угрозу», или заявлениями типа, что от Пекина исходит «явная и реальная опасность», нельзя.

«Представьте, что вы современный Пол Вулфовиц, ставший перед свершившимся фактом войны и получивший задание определить причину, в которой можно было бы убедить американцев. Только не надо писать, что «они потопили наш корабль». Это мы уже проходили», — заключил он.