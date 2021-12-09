Москва, , 15:01 — REGNUM В Сети опубликовали видео о российской больнице будущего. Ролик доступен на YouTube-канале birchpunk с 9 декабря.

Кадр из видео о кибербольнице Скриншот с YouTube

Создатели представили «самую обычную русскую больницу», в которой медицинскую помощь оказывают и людям, и роботам. В ролике врачи с помощью нанотехнологий уменьшают себя и попадают в тело пациента, чтобы избавить его от тромба в мозге.

Добавим, что видео про кибербольницу разделено на две части. Дата выхода второго ролика неизвестна.

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