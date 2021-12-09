Москва, 9 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель, которая с 8 декабря перестала занимать пост канцлера ФРГ. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Ангела Меркель

«Владимир Путин тепло поблагодарил Ангелу Меркель за многолетнее плодотворное сотрудничество, подчеркнув её значительный вклад в развитие российско-германских отношений», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что бывший немецкий канцлер, в свою очередь, выразила главе Российского государства признательность за совместную работу, а также пожелала ему успехов в налаживании диалога с новым главой немецкого правительства Олафом Шольцем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что военную эскалацию в ситуации с Украиной нельзя допустить, ослабить напряжение нужно дипломатическим путём на основе Минских соглашений.