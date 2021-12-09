Москва, 9 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Потоки мигрантов из стран Туркестана в Россию уже в ближайшем будущем резко пойдут на спад. Об этом 9 декабря заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По словам общественного деятеля, число мигрантов в России практически восстановилось к допандемийному уровню. Однако миграционный потенциал из стран Туркестана уже практически полностью исчерпан.

«Миграционный потенциал стран исхода исчерпан. Все, кто хотел, — приехали. Поэтому дефицит трудовых ресурсов, который сейчас есть, сохранится и закрыть его мы не сможем», — сказал Коженов.