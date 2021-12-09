Калуга, 9 декабря, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сегодня, 9 декабря, в Сочи принял участие в рабочем совещании по подготовке итогового расширенного заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Наука». В совещании также участвовали помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, губернатор Новосибирской области председатель комиссии Государственного совета по направлению «Наука» Андрей Травников, руководители ряда российских регионов, вузов, институтов развития, НКО. Совещание состоялось на территории образовательного центра «Сириус», где проходит Конгресс молодых учёных.

Пресс-служба правительства Калужской области Рабочее совещание по подготовке итогового расширенного заседания комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Наука» в Сочи 09.12.2021

Речь шла о новой государственной программе научно-технологического развития Российской Федерации и развитии научно-технологического потенциала регионов, которая будет рассматриваться на совместном заседании Госсовета России и Совета при президенте РФ по науке и образованию. Обсуждались пути повышении доступности высшего образования в российских регионах, механизмы поддержки молодых учёных, перспективы строительства в стране научно-образовательных центров мирового уровня и современных студенческих кампусов. Одной из тем обсуждения стало повышение эффективности взаимодействия науки и бизнеса.

Как отметил в своём выступлении Владислав Шапша, Калужская область обладает серьезным научным потенциалом, на её территории работает немало инновационных предприятий. Тем не менее, по его словам, в 2020 году затраты на научные разработки составили 8 миллиардов рублей. Губернатор подчеркнул, что государство по-разному стимулирует бизнес заниматься научными разработками, а инвестиции в НИОКР дают самый большой результат. Но, по его мнению, с целью расширения этой деятельности её необходимо стимулировать в виде налоговых льгот, льготных кредитов, иных преференций. «Этот вопрос тоже необходимо обсуждать», — подчеркнул Владислав Шапша.