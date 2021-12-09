Тверь, , 14:54 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя направил поздравления с Днём Героев Отечества, который отмечается 9 декабря, жителям региона, внесшим большой вклад в развитие страны и региона своим самоотверженным трудом и служением Родине. Об этом корреспонденту ИА сообщили в пресс-службе правительства региона. Поздравления направлены Полным кавалерам Ордена трудовой славы Марии Вороновой и Клавдии Самуйловой, Героям Социалистического Труда Александре Денисовой, Валентине Дударевой, Юрию Иванову, Любови Парфеновой, Валентине Полуэктовой, Антонине Смирновой, Евгению Яковлеву.

Медаль «Серп и Молот» Героя Социалистического Труда СССР

«Тверская земля дала России немало славных имен, навсегда ставших символами мужества и беззаветной преданности Родине. В этой доблестной когорте Вы занимаете видное место как настоящий патриот, посвятивший жизнь служению нашей стране и народу. Благодарю за все, что сделано Вами в интересах Верхневолжья и всей Российской Федерации», — говорится в поздравлении Игоря Рудени.

День Героев Отечества в России празднуется 9 декабря ежегодно. В этот день в 1769 году (26 ноября по старому стилю) императрица Екатерина II учредила Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия как высшую награду империи. Орден был военным знаком отличия и предназначался для награждения «за храбрость, ревность и усердие к воинской службе и для поощрения в военном искусстве». В СССР высшей степенью отличия стало звание Героя Советского Союза с присвоением медали «Золотая Звезда», которое присваивалось за заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига.

Сегодня же, 9 декабря, в Тверской области проходит молодежная патриотическая акция «Герои Отечества — наши земляки». В рамках акции состоятся возложения цветов на Аллее Героев и воинских захоронениях региона, также участники акции поздравят героев. В соцсетях запущена акция с хэштегами #ГеройОтечества69, #9декабря2021Ягоржусь.

Отметим, что большой вклад в сохранение памяти о героях Верхневолжья внес генерал-майор в отставке, участник трех войн Иван Александрович Долгов, который несколько лет руководил Калининским суворовским военным училищем. В 1961 году он выпустил книгу «Золотые Звезды калининцев». Второе, дополненное издание опубликовано в 1969 году. Третье издание было дополнено новыми именами, уточнены биографические сведения, о подвигах многих героев рассказано подробнее.