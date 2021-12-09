Архангельск, , 14:53 — REGNUM Чем быстрее будет вводиться электронный контроль в рыбной отрасли, тем лучше, считает председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрей Заика. Об этом он заявил в интервью ИА REGNUM.

Рыбный промысел Дарья Драй © ИА REGNUM

«Будет видно откуда рыба, куда её везут, где она выловлена», — отметил эксперт.

По его мнению, с электронным учетом не нужно бумаг: «Мы живем в век кибернетики, а у нас требуют, чтобы на судне было подлинное разрешение на вылов. Если мне нужно вывезти на судно разрешение, я его получаю в Мурманске, отдаю на судно, оно бежит в море, другое судно снимается с промысла, бежит ему навстречу, получает бумагу. Это позор!«

При этом, введение электронного контроля затянулось, он должен был быть введен несколько лет назад, уточнил председатель Союза рыболовецких колхозов.