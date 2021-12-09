* «Талибана" — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:52 — REGNUM «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после вторичного прихода к власти в Афганистане обещал народу Афганистана и всему миру, что в будущее правительство включены представители всех слоев общества, этнических групп и конфессий.

Первоначально предполагалось, что движение извлечет уроки из прошлых ошибок, и на этот раз намерено сформировать всеобъемлющее правительство, но теперь некоторые эксперты считают, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не желает привлекать представителей других этнических групп и конфессий для участия в правительстве; движению желательна моноэтничность, пишет Shafaqna.

Ссылаясь на пренебрежение правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к афганским шиитам, бывший член афганского парламента сказал:

«Я думаю, что игнорирование талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значительной части афганского общества (шиитов) в свете последних событий может иметь весьма негативные последствия для ситуации в стране».

Насрулла Садекизаде Нили, политик и бывший депутат афганского парламента от провинции Дайкунди, по вопросу игнорирования интересов шиитов правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пояснил, каковы могут быть последствия:

«Шииты Афганистана — честные, патриотичные, преданные делу, трудолюбивые и достойные люди, которые, по крайней мере, за последние двадцать лет, когда были предоставлены определенные возможности для их роста и развития, проделали большую работу для прогресса страны; и вся их деятельность в рамках существовавшей системы, отвечала интересам страны.

Когда такой слой общества уходит из политики, это, несомненно, не в интересах страны и системы. Они считаются интеллектуальными ресурсами Афганистана, которые могут быть полезны стране. Я думаю, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пойдет по неверному пути в этом вопросе, Афганистану будет нанесен ущерб — страна будет лишена участия активной части населения в жизни общества».

Садегизаде добавил:

«С другой стороны, легитимность правительства и системы зависит от признания на национальном уровне. Шииты составляют значительную часть афганского общества; поэтому, когда шиитское сообщество игнорируется правительством страны и лишаются возможностей, это фактически ставит под сомнение легитимность системы и препятствует ее национальному и международному признанию.

На мой взгляд, шииты — самые преданные этой земле люди, которые всегда были связаны с благими делами для своей страны, участвовали в ее развитии. Поэтому их игнорирование было бы предательством интересов страны».

Бывший депутат афганского парламента, подчеркивая важность единства и согласия афганского народа в нынешней ситуации, утверждает:

«Если по какой-то причине сознательно игнорируется часть общества, единство, сплоченность и братство всего народа Афганистана будут под угрозой. Ущерб национальному единству и сплоченности сам по себе будет большой опасностью для будущего страны и общества. Я думаю, что шиитское сообщество приобрело такие позиции, когда никто не может его игнорировать».

Далее в ходе беседы, когда зашла речь о «Законе о личном статусе шиитов», который применялся в период правления бывших президентов Хамида Карзая и Ашрафа Гани, он сказал:

«Шииты Афганистана — самые древние жители этой страны, они тоже мусульмане и очень религиозны; они сильно привязаны к своим религиозным постулатам и убеждениям. Они были забыты на долгие годы. В прошлом они даже не имели права публично обсуждать свои религиозные воззрения. Во времена джихада и революции, когда шииты были среди их пионеров, к счастью, у них появилась возможность заявить о своих религиозных убеждениях, что, конечно, было праведным и достойным требованием.

Поэтому с утверждением новой системы правления и условий Закон о личном статусе был разработан, одобрен парламентом и подписан предыдущими властями. Это вызвало большее доверие шиитов к существующему строю».

Садекизаде также сказал:

«Шииты имеют право решать, по крайней мере, свои личные проблемы на основе своих убеждений. К сожалению, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не приветствуют рассмотрение этого вопроса и избегают этого. Я думаю, что в интересах страны, чтобы большая часть афганского общества не могла диктовать условия в соответствии со своей юридическими и религиозными предписаниями. В то же время, игнорирование личного положения шиитов, безусловно, разрушит доверие к существующему строю».

Политик, подразумевая, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до сих пор не выполнили своих обещаний, данных шиитам и всему народу Афганистана, сказал:

«Насчет обещаний, которые «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дал шиитским деятелям и хазарейскому сообществу, я думаю, что большинство из этих обещаний — это общие обещания и так называемые «обещания урожая», которые, похоже, не будут выполняться. Например, они сказали, что сформировали всеобъемлющее правительство в Афганистане или что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защищают интересы всего народа Афганистана, и так далее».

Садекизаде также призывает шиитскую элиту и старейшин учитывать некоторые моменты в отношениях с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ):

«Прежде всего, моя просьба к тем, кто вступил или вступает в диалог с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от имени шиитов, заключается в необходимости учитыватьто обстоятельство, что пока возможности не используются в интересах шиитской общины.

Мы должны учитывать, что не в наших интересах поддерживать группу, которая отобрала у нас все возможности, а наш народ становится заложником режима. Конечно, я хотел бы сказать, что мы также являемся сторонниками принципиального и рационального взаимодействия, но это не отвечает ни интересам шиитского общества, ни интересам правителей. Кроме того, к сожалению, все, что было сказано до сих пор, является пустыми словами, и никаких практических шагов предпринято не было».

По его словам, «если талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не удастся внести позитивные изменения в методы своего управления, и они продолжат действовать в нынешнем стиле, стране будет нанесен большой ущерб. Если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут действовать в одностороннем порядке и игнорировать всех, будущее Афганистана не будет радужным. В таком случае мир не будет взаимодействовать с существующим правительством и поставит страну в состояние изоляции. На уровне афганского народа нынешнее правительство еще не получило необходимого признания, потому что нынешняя администрация даже не предоставила возможности для консенсуса, по крайней мере, для достижения этого общественного признания».

«Взяв в руки оружие, применяя насилие и уничтожая других, вы не можете править спокойно», — заключил Садегизаде.