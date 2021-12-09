Москва, 9 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. За последние 1,5 года в России пенсионеры и уровень их доходов стали в центре внимания власти и общественности. Происходящие сегодня события наглядно демонстрирует реальные успехи страны в усилении социальной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КОС Андрей Лобода.

Marafet.net Пенсионеры

«К сожалению, и нынешний уровень материальной поддержки в формате начисления ежемесячной пенсии недостаточен даже для скромной жизни. Как минимум, сегодня размер пенсий по старости в стране должен начинать исчисление от 50 тыс. руб.

Мой прогноз в начале осени о возможном начислении дополнительных выплат в пользу пенсионеров в наступившем декабре реализовался. Сумма в 10 тыс. рублей сегодня смотрится вполне солидной.

Конечно, для многих одиноких стариков эта помощь позволит свести концы с концами, однако мы уже видим, что государство на фоне рекордного профицита бюджета стало легче расставаться с деньгами и делиться с народом в рамках целевой поддержки.

Уверен, что наступающий год принесет еще много новостей социально незащищенным категориям граждан. В рамках реализации региональных программ социальной поддержки ко многим их них мог бы присоединиться средний и крупный бизнес.

Тренд на сотрудничество бизнеса и власти в области социальных инвестиций будет еще заметнее в новом 2022 году», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, у некоторых российских пенсионеров старше 65 лет есть возможность получить по 10 тыс. рублей за вакцинацию против коронавирусной инфекции.

Читайте также: Пожилые москвичи получат за вакцинацию по 10 тыс. рублей. Соцсети негодуют