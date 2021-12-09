Красноярск, , 14:49 — REGNUM В Красноярске вновь усилится ветер, сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

Метель на дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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По прогнозам синоптиков, в центральных районах Красноярского края и в Красноярске 10 декабря ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с.

Также прогнозируется метель, гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий.