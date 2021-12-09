Новосибирск, 9 декабря, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Прокуратура Новосибирской области поручила прокурору Калининского района города Новосибирска провести проверку после появления информации о причинении вреда воспитанникам детского сада. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Жестокое обращение с детьми

«По сообщениям СМИ, в Новосибирске в детском саду №499 «Гнёздышко» воспитатель двухлетних детей применяет к ним непедагогические меры, жесткого обращается с ними, «дело доходит до рукоприкладства», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.