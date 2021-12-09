Нижний Новгород, , 14:48 — REGNUM Суд поставил точку в деле о жестоком убийстве 12-летней девочки в поселке Большое Козино Нижегородской области. Обвиняемого признали виновным и приговорили к 24 годам колонии особого режима. Об этом сообщили в СУ СК по Нижегородской области 9 декабря.

За решеткой Naukrinama.com

«Следствием и судом установлено, что 13 мая 2021 года подсудимый на электричке прибыл из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино Нижегородской области. Передвигаясь на велосипеде, он заметил незнакомую малолетнюю девочку. В лесополосе поселка мужчина напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности. Затем с целью скрыть совершенное преступление убил потерпевшую, нанеся смертельные ножевые ранения, от которых девочка скончалась на месте происшествия», — сообщили в ведомстве.

49-летнего подозреваемого судили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса — «убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» и «иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

ИА REGNUM напоминает, что школьница пропала днем 13 мая 2021 года по дороге из школы домой в поселке Большое Козино Балахнинского района. Вечером того же дня она была найдена убитой.